Изъятие «Южуралзолота» закрыли от общественности

Советский районный суд в Челябинске начал рассматривать дело об обращении активов «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера законодательного собрания региона Константина Струкова в доход государства. Из восьми ответчиков в суд пришли четверо. Господина Струкова и его дочерей среди них не было. Суд по ходатайству ответчиков решил рассматривать дело в закрытом режиме. Представитель депутата обосновал заявление тем, что дело резонансное, поэтому может повлиять на торги ценными бумагами ЮГК, а также необходимостью защиты персональных данных ответчиков. Представитель Генпрокуратуры против закрытия дела не возражал, так как в суде могут рассматривать материалы уголовных дел, расследование по которым еще идет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое заседание суда по делу об изъятии ЮГК назначили на 10 июля

Фото: Юлия Гарипова Первое заседание суда по делу об изъятии ЮГК назначили на 10 июля

Фото: Юлия Гарипова

В Советском районном суде Челябинска 8 июля состоялось предварительное заседание по иску Генеральной прокуратуры РФ к заместителю председателя законодательного собрания региона, бенефициару ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константину Струкову, членам его семьи и еще пяти лицам об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного коррупционным путем. Первое судебное заседание назначено на 10 июля. Процесс по решению судьи Константина Калашникова пройдет в закрытом режиме.

Предварительной судебное заседание по гражданскому делу сопровождалось усиленными мерами безопасности: перед входом в здание суда дежурил автомобиль полиции, журналистов на входе подвергали доскональному досмотру, а вход в зал заседаний и лестницу перед ним охраняли несколько приставов в бронежилетах и масках.

Из восьми ответчиков в суд пришли четверо: генеральный директор ООО «Бизнес Актив» и кандидат в депутаты законодательного собрания от партии «Единая Россия» Сергей Евтеев, директор и владелица ООО «Хоум» и «Уралвент» Наталья Зарубина, юрисконсульт ООО «Управляющая компания “ЮГК”» и совладелица связанных с холдингом компаний Наталья Субботина и Екатерина Абрамова, которой также принадлежат доли некоторых организаций группы. Сам Константин Струков, его дочери Александра Струков и Евгения Кузнецова, а также совладелец ООО «Сады Предгорья» Андрей Верзилин в суд не явились. Депутата и одну из дочерей представляли три представителя. Кроме того, два юриста представляли ПАО «ЮГК», участвующее в деле в качестве третьего лица.

Слушание началось с того, что судья поинтересовался, нет ли у кого-либо из сторон ходатайства о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Такое имелось у представителя Константина Струкова. По словам юриста, дело имеет общественный резонанс, который может повлиять в том числе на торги ценными акциями ЮГК на Московской бирже.

«Кроме того, привлечены ответчики физические лица, и, судя по всему, будут обсуждаться их персональные данные, которые требуют защиты в рамках данного процесса. И в целом мы ссылаемся на практику рассмотрения подобного рода исков, которые предполагают, что сама прокуратура регулярно в 90% случаев заявляет такое рассмотрение»,— сообщил представитель Константина Струкова.

Его поддержали представители Евгении Кузнецовой и другие ответчики, а также юристы ПАО «ЮГК». По их словам, в судебном процессе может быть раскрыта информация, составляющая коммерческую тайну.

Представитель Генеральной прокуратуры Павел Корнилов не возражал против удовлетворения ходатайства, указав, что доводы о резонансе дела «не совсем являются основанием для закрытия процесса». Вместе с тем истец намерен представить по гражданскому иску доказательства, в которых имеются материалы из уголовных дел, которые еще расследуются. Поэтому основания для закрытого процесса имеются, считают представители Генпрокуратуры.

В результате судья после почти 40 минут в совещательной комнате удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. После этого в заседании объявили перерыв, а представителей СМИ и слушателей попросили удалиться из зала. Без лишних свидетелей стороны продолжили заявлять другие ходатайства.

Иск Генпрокуратуры РФ к Константину Струкову, его дочерям и пяти доверенным лицам Советский районный суд Челябинска принял 2 июля. По данным “Ъ”, истец просит обратить в доход государства акции и доли 11 компаний, в том числе ПАО «ЮГК», 67,85% акций которого принадлежат господину Струкову, а также ООО «УК “Южуралзолото группа компаний”», где депутат является президентом и владельцем 100% уставного капитала. Стоимость изымаемых активов оценивается в 200 млрд руб., в том числе капитализация золотодобывающего холдинга превышает 180 млрд руб.

Генпрокуратура считает, что Константин Струков, используя свой статус, завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на дочерей и подконтрольных лиц. Также истец утверждает, что депутат помог приобрести членам семьи гражданство нескольких европейских стран, а «вырученные средства от деятельности предприятий Струков регулярно выводит в значительных объемах за границу».

Одновременно с иском суд принял ряд обеспечительных мер, в том числе арестовал счета и имущество ответчиков, а также запретил господину Струкову и членам его семьи выезд за рубеж. Всего по делу выдано более 300 исполнительных листов.

Гражданскому иску предшествовали обыски сотрудников ФСБ в офисах ПАО «ЮГК» и аффилированных с ним организаций в Пласте и Челябинске. По данным источника “Ъ-Южный Урал”, оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках ранее возбужденных уголовных дел о нарушениях природоохранного законодательства, требований промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. 4 июля появилась информация о первых фигурантах этих дел. ТАСС со ссылкой на источники сообщал о том, что директора ГОК «Светлинский» Сергея Щелокова подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) и порче земли (ст. 254 УК), а начальника золотоизвлекательной фабрики Дмитрия Бендика — в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК).

С 4 июля Центробанк приостановил торги акциями ПАО «ЮГК» на Мосбирже.

Юлия Гарипова