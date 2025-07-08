Изъятие «Южуралзолота» закрыли от общественности
Начался суд по иску Генпрокуратуры РФ к вице-спикеру челябинского заксобрания
Советский районный суд в Челябинске начал рассматривать дело об обращении активов «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера законодательного собрания региона Константина Струкова в доход государства. Из восьми ответчиков в суд пришли четверо. Господина Струкова и его дочерей среди них не было. Суд по ходатайству ответчиков решил рассматривать дело в закрытом режиме. Представитель депутата обосновал заявление тем, что дело резонансное, поэтому может повлиять на торги ценными бумагами ЮГК, а также необходимостью защиты персональных данных ответчиков. Представитель Генпрокуратуры против закрытия дела не возражал, так как в суде могут рассматривать материалы уголовных дел, расследование по которым еще идет.
Первое заседание суда по делу об изъятии ЮГК назначили на 10 июля
Фото: Юлия Гарипова
В Советском районном суде Челябинска 8 июля состоялось предварительное заседание по иску Генеральной прокуратуры РФ к заместителю председателя законодательного собрания региона, бенефициару ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константину Струкову, членам его семьи и еще пяти лицам об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного коррупционным путем. Первое судебное заседание назначено на 10 июля. Процесс по решению судьи Константина Калашникова пройдет в закрытом режиме.
Предварительной судебное заседание по гражданскому делу сопровождалось усиленными мерами безопасности: перед входом в здание суда дежурил автомобиль полиции, журналистов на входе подвергали доскональному досмотру, а вход в зал заседаний и лестницу перед ним охраняли несколько приставов в бронежилетах и масках.
Из восьми ответчиков в суд пришли четверо: генеральный директор ООО «Бизнес Актив» и кандидат в депутаты законодательного собрания от партии «Единая Россия» Сергей Евтеев, директор и владелица ООО «Хоум» и «Уралвент» Наталья Зарубина, юрисконсульт ООО «Управляющая компания “ЮГК”» и совладелица связанных с холдингом компаний Наталья Субботина и Екатерина Абрамова, которой также принадлежат доли некоторых организаций группы. Сам Константин Струков, его дочери Александра Струков и Евгения Кузнецова, а также совладелец ООО «Сады Предгорья» Андрей Верзилин в суд не явились. Депутата и одну из дочерей представляли три представителя. Кроме того, два юриста представляли ПАО «ЮГК», участвующее в деле в качестве третьего лица.
Слушание началось с того, что судья поинтересовался, нет ли у кого-либо из сторон ходатайства о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Такое имелось у представителя Константина Струкова. По словам юриста, дело имеет общественный резонанс, который может повлиять в том числе на торги ценными акциями ЮГК на Московской бирже.
«Кроме того, привлечены ответчики физические лица, и, судя по всему, будут обсуждаться их персональные данные, которые требуют защиты в рамках данного процесса. И в целом мы ссылаемся на практику рассмотрения подобного рода исков, которые предполагают, что сама прокуратура регулярно в 90% случаев заявляет такое рассмотрение»,— сообщил представитель Константина Струкова.
Его поддержали представители Евгении Кузнецовой и другие ответчики, а также юристы ПАО «ЮГК». По их словам, в судебном процессе может быть раскрыта информация, составляющая коммерческую тайну.
Представитель Генеральной прокуратуры Павел Корнилов не возражал против удовлетворения ходатайства, указав, что доводы о резонансе дела «не совсем являются основанием для закрытия процесса». Вместе с тем истец намерен представить по гражданскому иску доказательства, в которых имеются материалы из уголовных дел, которые еще расследуются. Поэтому основания для закрытого процесса имеются, считают представители Генпрокуратуры.
В результате судья после почти 40 минут в совещательной комнате удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. После этого в заседании объявили перерыв, а представителей СМИ и слушателей попросили удалиться из зала. Без лишних свидетелей стороны продолжили заявлять другие ходатайства.
Иск Генпрокуратуры РФ к Константину Струкову, его дочерям и пяти доверенным лицам Советский районный суд Челябинска принял 2 июля. По данным “Ъ”, истец просит обратить в доход государства акции и доли 11 компаний, в том числе ПАО «ЮГК», 67,85% акций которого принадлежат господину Струкову, а также ООО «УК “Южуралзолото группа компаний”», где депутат является президентом и владельцем 100% уставного капитала. Стоимость изымаемых активов оценивается в 200 млрд руб., в том числе капитализация золотодобывающего холдинга превышает 180 млрд руб.
Генпрокуратура считает, что Константин Струков, используя свой статус, завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на дочерей и подконтрольных лиц. Также истец утверждает, что депутат помог приобрести членам семьи гражданство нескольких европейских стран, а «вырученные средства от деятельности предприятий Струков регулярно выводит в значительных объемах за границу».
Одновременно с иском суд принял ряд обеспечительных мер, в том числе арестовал счета и имущество ответчиков, а также запретил господину Струкову и членам его семьи выезд за рубеж. Всего по делу выдано более 300 исполнительных листов.
Гражданскому иску предшествовали обыски сотрудников ФСБ в офисах ПАО «ЮГК» и аффилированных с ним организаций в Пласте и Челябинске. По данным источника “Ъ-Южный Урал”, оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках ранее возбужденных уголовных дел о нарушениях природоохранного законодательства, требований промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. 4 июля появилась информация о первых фигурантах этих дел. ТАСС со ссылкой на источники сообщал о том, что директора ГОК «Светлинский» Сергея Щелокова подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) и порче земли (ст. 254 УК), а начальника золотоизвлекательной фабрики Дмитрия Бендика — в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК).
С 4 июля Центробанк приостановил торги акциями ПАО «ЮГК» на Мосбирже.