Доходы России от нефтеэкспорта в июне выросли на 6,4%

Доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов выросли в июне, по сравнению с маем, на $800 млн (6,4%) — до $13,6 млрд, следует из отчета Международного энергетического агентства. Эта сумма на $2,16 млрд (13,7%) меньше доходов в июне 2024 года.

Согласно подсчетам МАЭ, июньский экспорт нефти и нефтепродуктов по отношению к маю сократился на 100 тыс. баррелей в сутки — до 7,23 млн баррелей в сутки. К июню 2024 года показатель упал на 290 тыс. баррелей в сутки.

При этом добыча нефти в России осталась на майском уровне уровне — в районе 9,2 млн баррелей в сутки. Как сказано в отчете, в июне зафиксирован десятидневный тренд на превышение стоимости российской нефти $60 за баррель. Но среднемесячная цена оказалась все же ниже «потолка».

По оценкам МАЭ, мировой спрос на нефть будет увеличивать до конца текущего десятилетия. И достигнет своего 105,6 млн баррелей в сутки к 2029 году.