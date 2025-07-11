Лавров ответил на вопрос о новом подходе к миру на Украине фразой Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос корреспондента «Ъ» о подробностях нового подхода к мирному урегулированию на Украине, который обсуждался на российско-американских переговорах 10 июля, в духе президента США.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: "Так я вам и скажу". Ждите больших сюрпризов, он сказал"», — сказал Сергей Лавров. «Есть вещи, которые не комментируются»,— добавил он.

«Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз в разговоре с президентом Трампом»,— пояснил глава российского МИДа.

10 июля Сергей Лаврова провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре. По ее итогам глава Госдепартамента заявил, что стороны обсудили «дорожную карту» завершения конфликта на Украине и «новый подход» к мирному урегулированию. Детали он не раскрыл. Господин Рубио также подчеркнул, что США разочарованы скоростью прогресса по Украине и «отсутствием гибкости» в позиции России по Украине.

Позднее Марко Рубио рассказал о подготовке законопроекта по введению жестких санкций против России. Среди ограничений указаны 500-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран или другие экспортные товары. Инициатива разрабатывается совместно с Сенатом США. Работать над новыми санкциями против России готов и Конгресс, уточнил господин Рубио.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не было бы встречи, да АСЕАН помогла».