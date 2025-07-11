Лавров прокомментировал запись с угрозами Трампа «бомбить Москву»

Глава МИД России Сергей Лавров затруднился ответить, была ли сгенерирована нейросетью аудиозапись, на которой, как утверждается, президент США Дональд Трамп угрожал «бомбить Москву».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина»,— сказал министр на полях мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре. Господин Лавров добавил, что эта тема не затрагивалась во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо этого стороны обсуждали «серьезные вещи».

CNN утверждал, что на опубликованной аудиозаписи представлен разговор президента США со спонсорами его предвыборной кампании в 2024 году. На записи мужчина с похожим на Дональда Трампа голосом заявляет, что пытался отговорить президента России Владимира Путина от начала военной операции на Украине. В противном случае США бы «разбомбили Москву». Затем на записи слышен похожий разговор о Китае.

Комментарии мировых СМИ об изменении отношения Дональда Трампа к Владимиру Путину — в материале «Я разбомблю Москву к чертям».