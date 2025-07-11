Лавров прокомментировал запись с угрозами Трампа «бомбить Москву»
Глава МИД России Сергей Лавров затруднился ответить, была ли сгенерирована нейросетью аудиозапись, на которой, как утверждается, президент США Дональд Трамп угрожал «бомбить Москву».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина»,— сказал министр на полях мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре. Господин Лавров добавил, что эта тема не затрагивалась во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо этого стороны обсуждали «серьезные вещи».
CNN утверждал, что на опубликованной аудиозаписи представлен разговор президента США со спонсорами его предвыборной кампании в 2024 году. На записи мужчина с похожим на Дональда Трампа голосом заявляет, что пытался отговорить президента России Владимира Путина от начала военной операции на Украине. В противном случае США бы «разбомбили Москву». Затем на записи слышен похожий разговор о Китае.
Комментарии мировых СМИ об изменении отношения Дональда Трампа к Владимиру Путину — в материале «Я разбомблю Москву к чертям».