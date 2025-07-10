Не было бы встречи, да АСЕАН помогла

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в первое в этом году азиатское турне, открыв его визитом в Малайзию. В Куала-Лумпуре его ждало участие сразу в трех широкоформатных мероприятиях по линии АСЕАН и серия переговоров с азиатскими коллегами. Внимание журналистов, однако, буквально с первых минут было приковано к другому, не анонсированному ранее контакту — с госсекретарем США Марко Рубио. За тем, как нагнеталась интрига вокруг встречи глав дипломатических ведомств России и Штатов и чем все это закончилось, наблюдала в Куала-Лумпуре корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марка Рубио в Куала-Лумпуре перетянули на себя главное внимание с остальных мероприятий АСЕАН

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марка Рубио в Куала-Лумпуре перетянули на себя главное внимание с остальных мероприятий АСЕАН

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

Борт российского министра приземлился на аэродроме военной базы королевских ВВС Малайзии Субанг в 8:25 по местному времени. Как только телефоны журналистов уловили малайзийскую сеть, выяснилось: пока Сергей Лавров летел до Куала-Лумпура, агентство Reuters узнало про его предстоящую встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН.

Первоначально в планы господина Лаврова не входили встречи с западными коллегами, которые традиционно участвуют в мероприятиях по линии АСЕАН в статусе партнеров.

Как сообщали накануне визита в МИД РФ, в Малайзии у главы ведомства были запланированы переговоры лишь с «азиатскими коллегами». В основную же программу вошли встречи глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия—АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Но по прилете в Куала-Лумпур официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отрицать, что все может измениться. «Такая встреча прорабатывается»,— прокомментировала она РБК сообщение Reuters, не добавив каких-либо деталей. А уже два часа спустя в расписании главы Госдепартамента США на сайте ведомства появилась строка: «В 18:00 по местному времени госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания глав МИДов АСЕАН».

К тому моменту Сергей Лавров и Марко Рубио уже находились в пятизвездочном отеле «Трейдерс», который принимающая малайзийская сторона выбрала местом проведения мероприятий.

На четверг у обоих министров были запланированы встречи с коллегами из АСЕАН, в отношениях с которыми Россия и США выступают полномасштабными партнерами по диалогу.

Наряду с ними таким статусом обладают еще семь государств (Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония), а также Евросоюз и Программа развития ООН. С большинством из партнеров представители АСЕАН должны были встретиться как раз 10 июля.

Попасть на заседания журналистам возможности не дали, однако в пресс-центре была организована прямая трансляция из главного зала. По обстановке внутри пресс-центра и по потокам движения в коридорах в целом можно было легко понять, что на самом деле стало главным событием дня.

Чем ближе стрелки часов приближались к 18:00, тем больше людей перемещались из пресс-центра на третий этаж, где находилась переговорная комната США.

К часу икс туда стеклось большинство журналистов, что вынудило организаторов привлечь дополнительную охрану. Вооруженных огнестрельным оружием секьюрити выставили таким образом, чтобы перекрыть все возможные подходы к комнате 306. Приблизиться к ней без команды не дали даже тем корреспондентом, которые были заявлены в списках к посещению протокольной части. И лишь когда господа Лавров и Рубио наконец оказались в переговорной, журналистам дали отмашку заходить.

Незадолго до этой встречи президент США Дональд Трамп довольно резко высказался в адрес российского лидера Владимира Путина. Телеканал CNN обнародовал аудиозапись, где Трамп даже якобы пригрозил «разбомбить Москву к чертям».

Но заявления Сергея Лаврова и Марка Рубио по итогам беседы несколько сгладили накалившуюся за последние дни информационную обстановку. Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. В ведомстве указали, что стороны также договорились продолжать работать над восстановлением российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества.

Госсекретарь США Марко Рубио поведал журналистам о своих переговорах с министром Лавровым более подробно.

«Господин Лавров сегодня здесь, и нам удалось обсудить кое-какие вещи,— сообщил он корреспонденту “Ъ”.— Мы поделились друг с другом некоторой информацией и идеями, которые я намереваюсь донести до президента».

В частности, уточнил господин Рубио, в ходе беседы стороны обсудили новый подход к мирному урегулированию на Украине. И хотя, по его словам, это не совсем то, как американцы представляют путь к миру, это может потенциально открыть дверь к дальнейшему прогрессу. «Мы видим возможности для прогресса в вопросе мира (на Украине.— “Ъ”),— сказал госсекретарь США “Ъ”.— Мы хотим быть вовлеченными (в этот процесс.— “Ъ”) и добиваться этого».

При этом Марко Рубио подчеркнул, что США намереваются продолжать контакты с российской стороной. «В конце концов, США и Россия должны поддерживать отношения. Это две страны, которые играют важную роль в мире, и мы собираемся продолжать контактировать друг с другом и вести переговоры»,— указал он.

Вместе с тем американский дипломат прямо признал, что Дональд Трамп действительно «разочарован из-за отсутствия прогресса» и «отсутствия гибкости» в позиции России по Украине.

Затронул Марко Рубио и тему дальнейших поставок оружия на Украину. Напомним, на прошлой неделе в Штатах сообщили, что приостанавливают отправку своих вооружений Киеву, что было позитивно встречено Москвой и вызвало открытую тревогу у Киева. В дальнейшем, впрочем, в Вашингтоне оговорились, что приостановка с поставками была связана с необходимостью обзора собственных американских запасов и никакого решения о полном прекращении военной помощи украинцам никто не принимал. СМИ также сообщили, что США отправят Украине десять ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot (хотя изначально ей было обещано в разы больше).

При этом Марко Рубио открыто заявил, что в Штатах рассчитывают на передачу Киеву системы ПВО Patriot от ряда европейских стран, в частности от Германии. «Батареи Patriot доступны во многих странах Европы, но никто не хочет расставаться с ними»,— отметил госсекретарь США, давая таким образом понять, что в этом вопросе мяч не только на стороне Штатов.