Эколог заявил о высокой и устойчивой степени засушливости на Кубани

В ряде районов Краснодарского края на протяжении более полугода сохраняется устойчивый дефицит осадков, что оказывает негативное влияние на состояние почвы и растительности, сообщил ТАСС член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко. По его словам, нехватка влаги может отразиться на качестве и объеме урожая.

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Губернатор Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Андрею Коробке рассмотреть возможность введения режима чрезвычайной ситуации в Ленинградском округе и северной части региона, где фиксируется дефицит продуктивной влаги в почве. Мера направлена на поддержку аграриев, столкнувшихся с последствиями климатической нестабильности.

По данным экологического совета, в некоторых районах с осени выпало менее половины нормы осадков. В частности, засушливая погода наблюдается в северной зоне края и на участке Черноморского побережья от Анапы до Геленджика. Влажность воздуха остается низкой, а запасы влаги в почве недостаточны для вегетации растений.

Кроме того, аграрии столкнулись с последствиями возвратных заморозков, которые повлияли на косточковые культуры и сахарную свеклу. Господин Голубитченко отметил, что проблема усугубляется тем, что весной 2024 года помимо осадочного дефицита усилилась вероятность температурных отклонений.

Как сообщили в Субтропическом научном центре РАН, несмотря на благоприятные весенние условия, позволившие растениям сформировать завязи, засуха в летне-осенний период нарушила процесс созревания. Снижение качества и объема урожая связывают с высокими температурами и отсутствием осадков. По мнению ученых, нарастающая климатическая нестабильность требует пересмотра существующих аграрных практик.

Вячеслав Рыжков