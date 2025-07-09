CNN: Трамп грозил «бомбить Москву» в случае вторжения на Украину

Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, представлен разговор Дональда Трампа со спонсорами его предвыборной кампании в 2024 году. На записи мужчина с голосом, похожим на голос нынешнего главы Белого дома, заявляет, что пытался отговорить президента России Владимира Путина от начала военной операции на Украине.

«Путину я сказал: “Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Я говорю, у меня нет выбора“,— пересказывал мужчина на записи свой разговор с российским лидером. — И потом (Путин.— «Ъ») такой: “Я вам не верю”. Но он поверил мне — на 10%».

Затем голос, который CNN приписывает Трампу, описал идентичный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином: «Я сказал: “Если вы пойдете в Тайвань, я разбомблю к чертям Пекин”. Он ответил, что я ненормальный». По словам голоса на записи, господин Си тоже не поверил ему в полной мере, а лишь на 10%. «10%— это все, что тебе нужно. На самом деле даже 5% было бы достаточно»,— отметил человек на записи. И затем добавил, что после этого разговора у него никогда не было проблем с главой Китая.

Также на записях, опубликованных телеканалом, тот же голос делится планами депортации протестующих студентов.

Согласно сообщению CNN, предвыборный штаб господина Трампа отказался комментировать содержание записей.

Последний раз президенты США и России созванивались 3 июля. По итогам той беседы господин Трамп заявил, что ему не удалось достичь прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.