Предложение офисных площадей в Москве выросло на 60%

В первой половине 2025 года объем выставленных на продажу офисных площадей в Москве увеличился на 60% в годовом выражении, достигнув 714 тыс. кв. м. Такие данные приводит консалтинговая компания NF Group. Рост связан с бумом девелоперской активности прошлых лет и переориентацией застройщиков на коммерческую недвижимость, которая обеспечивает быстрый возврат инвестиций в условиях дорогих кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным Nikoliers, предложение строящихся офисных помещений за тот же период удвоилось — до 900 тыс. кв. м. Отчасти это обусловлено городской программой мест приложения труда, стимулирующей застройщиков жилья осваивать коммерческий сегмент.

Несмотря на рост предложения, спрос остается высоким: вакансия офисных помещений опустилась до рекордных 4,7%. Однако, как отмечают эксперты, инвесторы не спешат покупать строящиеся объекты из-за их высокой стоимости, предпочитая банковские депозиты. В то же время крупные компании активно приобретают готовые площади, стремясь зафиксировать расходы на аренду.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бизнес-центры выстроились к продаже».