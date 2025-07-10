Бизнес-центры выстроились к продаже

По итогам первой половины 2025 года на рынке Москвы на 60% год к году стало больше выставленных на продажу офисных площадей, включая строящихся и недавно сданных в эксплуатацию. Это связано с бумом девелоперской активности прошлых лет, когда было начато много проектов, а также с переориентацией застройщиков в сегмент офисов. Продажа такой недвижимости позволяет быстро окупить затраты на ее строительство и получить доход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В январе—июне 2025 года в уже сданных в эксплуатацию и строящихся бизнес-центрах Москвы в продаже находилось 714 тыс. кв. м — это больше на 60% год к году, следует из исследования консалтинговой компании NF Group. Это продиктовано переориентацией девелоперов на строительство бизнес-центров для продажи, говорит директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. По его словам, это самый оптимальный способ возврата девелоперами средств, вложенных в строительство бизнес-центров при текущей дороговизне кредитов, подчеркивает эксперт.

В Москве застройщики жилья вынуждены реализовывать проекты в офисном сегменте в рамках городской программы мест приложения труда.

По словам партнера NF Group Марии Зиминой, программа дала весомый прирост предложения на столичном рынке. Объем доступного офисного предложения только в стадии строительства по итогам января—июня 2025 года вырос вдвое год к году, до 900 тыс. кв. м, подсчитали заместитель руководителя департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Валентин Кусов.

Объемы строительства увеличения наблюдаются при устойчивом спросе на офисные площади, говорит заместитель коммерческого директора по вопросам развития Business Club Михаил Ионнесянц. Индикатором высокого спроса является небольшая вакансия помещений на рынке, а сейчас этот показатель зафиксировался на критически низком уровне — 4,7%, отмечает исполнительный директор Remain Александр Богданов.

Однако офисные помещениях в строящихся зданиях продаются по более высокой цене, чем готовые, что ограничивает спрос на них со стороны инвесторов, у которых есть более выгодный вариант вложения — депозиты, отмечает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Тем не менее такими бизнес-центрами продолжают интересоваться конечные пользователи из числа крупных компаний. По этой причине, по словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерины Беловой, объем предложения в уже введенных в эксплуатацию объектах по итогам первой половины 2025 года снизился на 10% год к году, до 252 тыс. кв. м.

По словам эксперта, покупка офисных площадей позволяет компаниям минимизировать риски волатильности арендных ставок в будущем.

«На рынке наблюдается определенный парадокс: бизнес в основном предпочитает аренду, но девелоперы все чаще предлагают помещения в продажу»,— говорит Михаил Ионнесянц. Сложившаяся ситуация, подчеркивает Валентин Кусов, приводит к дефициту качественных крупных площадей в аренду. Согласно подсчетам госпожи Беловой, уже к 2027 году для аренды будет доступно только 22% офисных пространств. Частично сбалансировать спрос, говорит господин Кусов, сможет только выход на рынок частных инвесторов, которые будут предлагать в аренду свою недвижимость.

София Мешкова