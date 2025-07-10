Катастрофы известных российских футбольных клубов

В первые после появления чемпионата России сезоны одним из лидеров в нем неожиданно стал нечасто пробивавшийся в высшую лигу советского первенства волгоградский «Ротор». В 1993 и 1997 годах он взял серебро, пропустив вперед лишь доминировавший в турнире «Спартак», в 1996-м — бронзу. Некоторые игроки команды — Олег Веретенников, Валерий Есипов, Владимир Нидергаус — превратились в звезд российского футбола. А в сентябре 1995 года «Ротору» удалось выбить из Кубка UEFA «Манчестер Юнайтед». В нулевые у клуба, зависевшего от регионального бюджета, появились огромные трудности с финансированием, которые в середине десятилетия привели к тому, что он лишился профессионального статуса. После этого «Ротор» неоднократно менял юрлицо и руководителей, а в прошедшем сезоне выступал в Первой лиге, финишировав в середине ее таблицы.

Еще один футбольный фронтмен 1990-х — это владикавказская «Алания». Клубу, который тренировал Валерий Газзаев, в 1995 году удалось прервать гегемонию «Спартака», взяв золото чемпионата России, а в 1996-м он уступил его спартаковцам лишь в «золотом» матче: конкуренты набрали одинаковое количество очков по итогам первенства. В нулевые «Алания», как и «Ротор», превратилась в середняка элитного дивизиона, а в 2005 году его покинула. Надежды на возрождение клубной мощи связывали с заключенным в 2012 году спонсорским контрактом с «РусГидро». Однако через пару лет выяснилось, что долги «Алании» достигли 2 млрд руб., проверка Счетной палаты выявила неэффективность расходования средств, а компания-гигант не хочет больше финансировать команду. Вскоре она была расформирована, потом, правда, возродившись. Но пока от былых высот «Алания» чрезвычайно далека. В минувшем сезоне она заняла предпоследнее место в чемпионате Первой лиги, вылетев в следующий по рангу дивизион.

В 2011 году владельцем ничем особенно не примечательного махачкалинского «Анжи» стал миллиардер Сулейман Керимов, который тут же инвестировал в клуб огромные средства. Они позволили покупать зарубежных суперзвезд вроде Роберто Карлоса, Лассана Диарра, Виллиана и Самюэля Это`о, нанять тренером знаменитого Гуса Хиддинка и бороться за самые высокие места в чемпионате России. В 2013 году «Анжи» взял в нем бронзу, которая выглядела трамплином для будущих, еще более серьезных успехов. Но вскоре после этого взлета руководители махачкалинцев внезапно объявили о смене стратегии развития клуба. Она, по сути, свелась к радикальному сокращению его финансирования и отказу от дорогих приобретений. «Анжи» без расставшегося с ним Керимова рухнул в низшие дивизионы, а в 2022 году лишился профессионального статуса. В настоящий момент клуб пытается вернуться в футбол.