Палладий подорожал до $1200 за тройскую унцию впервые с октября

По состоянию на 16:40 мск стоимость фьючерса на палладий выросла на 5% и впервые с октября прошлого года достигла $1200. Это следует из данных Чикагской товарной биржи (CME). К 17:45 мск цена драгоценного металла упала до $1182 за унцию.

В октябре палладий подорожал на 10%. Так участники рынка отреагировали на публикацию Bloomberg, в которой говорилось о возможном предложении США ограничить экспорт палладия из России. На долю российской компании «Норникель» приходится около 40% мирового производства данного металла. Ее считают крупнейшим в мире производителем никеля и палладия.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Палладий дорожает на рисках».