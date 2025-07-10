Россия учтет ядерное сотрудничество Британии и Франции при военном планировании

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ будет учитывать ядерное сотрудничество Великобритании и Франции при военном планировании. По его словам, планы Лондона и Парижа стали следствием политики НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Все это укладывается в общую антироссийскую канву натовской политики, поэтому сейчас, когда подобного рода взаимодействие формализуется и ставится на стабильную солидную основу, мы будем это дело учитывать не только политически, но и в своем военном планировании»,— сказал Сергей Рябков журналистам.

BFMTV сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля подпишут декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания. Соглашение предполагает совместные действия по защите стран Европы на случай «экстремальных угроз».

Подробнее о ядерном сотрудничестве Великобритании и Франции — в материале «Лондон и Париж сколотили ударный тандем».

Лусине Баласян