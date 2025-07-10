Лондон и Париж сколотили ударный тандем

Франция и Великобритания договорились впредь более тесно координировать свои действия в сфере ядерного сдерживания. Об этом говорится в совместной декларации лидеров двух государств Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, принятой в четверг. Западные СМИ назвали это решение «историческим», отмечая, что оно было принято на фоне конфронтации с Россией. Как будет выглядеть новая политика на практике, пока не совсем ясно, но ранее французские власти даже на бумаге не выражали готовности координировать свои действия в ядерной сфере с кем-либо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

В ходе трехдневного государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Великобританию было принято несколько важных документов, в том числе в сфере обороны. Власти двух стран объявили о планах углубления сотрудничества в военно-ядерной сфере и «более тесном, чем когда-либо» взаимодействии в области ядерного сдерживания. В совместной декларации лидеров Франции и Великобритании впервые заявлено, что «соответствующие средства сдерживания обеих стран независимы, но могут координироваться» и что «не существует такой крайней угрозы для Европы, которая не повлекла бы за собой ответных действий со стороны обеих стран».

«Любой противник, угрожающий жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может столкнуться с мощью ядерных сил обоих государств»,— предупредили в Минобороны Великобритании.

«Этот шаг — послание как нашим союзникам, так и нашим противникам, поскольку он демонстрирует солидарность между двумя ядерными державами»,— заявили в Елисейском дворце.

Западные СМИ назвали решение Парижа и Лондона о координации действий в сфере ядерного сдерживания «историческим». «Оно знаменует собой значительный шаг вперед в сотрудничестве между двумя европейскими ядерными державами, стремящимися отреагировать на растущую угрозу со стороны России»,— говорится в статье The Financial Times. Издание связывает это решение также с тем, что президент США Дональд Трамп поставил под сомнение приверженность Вашингтона принципу коллективной обороны НАТО, что вызвало в Европе дискуссию о потенциале франко-британского «ядерного зонтика».

Выступая в ходе визита в Великобританию перед британским парламентом, Эмманюэль Макрон заявил, что в «Европе ожидают, что Франция и Великобритания будут нести особую ответственность за безопасность Европы, столкнувшейся с угрозой со стороны соседей-ревизионистов». Ранее он неоднократно говорил о том, что Европа должна стремиться к автономии в сфере обороны и безопасности.

У Франции, по подсчетам экспертов, 290 ядерных боеголовок, у Великобритании — около 230.

Великобритания тесно координирует свою политику в военно-ядерной сфере с США. Франция, хоть и является членом НАТО, ранее всегда настаивала на том, что ее ядерный потенциал является независимым. В работе Группы ядерного планирования Североатлантического альянса Париж участия принципиально не принимает. И до сих пор французские власти никогда не говорили о готовности координировать свои действия в ядерной сфере с кем-либо.

И пока не очень понятно, как на практике будет выглядеть объявленная координация шагов в этой области между Парижем и Лондоном. Известно лишь, что стороны создадут некую Группу ядерного надзора, которая будет отвечать за координацию «политики, возможностей и операций».

В 1995 году тогдашние лидеры Франции и Великобритании Жак Ширак и Джон Мейджор приняли схожую по смыслу декларацию, в которой говорилось, что стороны «не могут представить себе ситуацию, при которой жизненно важные интересы любой из наших двух стран могли бы оказаться под угрозой без того, чтобы жизненно важные интересы другой страны также не оказались под угрозой». Британский премьер Джон Мейджор тогда заявил, что Лондон и Париж «добились важного прогресса в углублении сотрудничества в ядерной области». «Наша цель — усилить сдерживание, сохранив при этом независимость наших ядерных сил. Это углубление сотрудничества усилит общий вклад Европы в сдерживание»,— отметил он после переговоров с Жаком Шираком. Каких-то знаковых совместных проектов в военно-ядерной сфере после этого однако не последовало.

В 2010 году Николя Саркози и Дэвид Кэмерон также заявляли о намерении укрепить сотрудничество в этой области, договорившись о проведении совместных исследований и моделирования ядерных испытаний в двух специализированных центрах — французском Вальдюке и британском Олдермастоне. Это решение было названо «беспрецедентным», в то же время и в Париже, и в Лондоне тогда подчеркивали, что арсеналы обеих стран остаются независимыми друг от друга и речь о совместном их применении не идет.

В этом смысле декларация Макрона—Стармера действительно является новаторской, поскольку в ней хоть и сказано, что арсеналы независимы друг от друга, но допускается их синхронное применение.

Каких-то обязывающих формулировок этот документ, впрочем, не содержит, это, скорее, именно что декларация намерений.

Более конкретными выглядят на этом фоне новые договоренности в военно-технической сфере. В ходе визита Эмманюэля Макрона в Лондон было объявлено о планах углубления двустороннего сотрудничества в сфере производства и модернизации дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, разработке нового поколения ракет класса «воздух-воздух», созданию средств борьбы с системами радиоподавления и высокотехнологичного радиочастотного оружия для противодействия ракетам и дронам.

Что же касается ядерной компоненты, то власти РФ ранее неоднократно говорили о том, что любое будущее соглашение о контроле над вооружениями должно будет включать не только Россию и США, как ранее, а непременно учитывать арсенал союзников США по НАТО — Великобританию и Францию. Укрепляющееся сотрудничество между ними в военно-ядерной сфере, вплоть до заявленной готовности координировать свои действия, говорит о том, что такая позиция оправданна.

Елена Черненко