Как клубы исключали из футбольных лиг

В марте 1980 года прокуратура Рима получила от разорившихся на нелегальных ставках рестораторов информацию об игроках итальянского клуба «Лацио», которые за деньги обеспечивали нужные букмекерам результаты матчей. По делу арестовали президента «Милана» Феличе Коломбо и 14 игроков ряда клубов высшей серии A. «Милан» и «Лацио» были переведены во вторую по значимости серию В. Феличе Коломбо отлучили от футбола пожизненно.

В мае 1993 года руководство клуба «Валансьена» заявило о подкупе игроков своей команды, которые за $50 тыс. подыграли футболистам «Марселя» в матче за титул чемпиона Франции. УЕФА исключил «Марсель» из Лиги чемпионов, лишил права бороться за Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок, а Федерация футбола Франции отобрала у клуба чемпионский титул и понизила в классе до второй лиги.

В 2004 году стартовала операция «Золотой свисток»: в распоряжении португальской полиции оказалась информация о взяточничестве среди арбитров. Президента «Порту» Жоржи да Кошту дисквалифицировали на два года за организацию договорных матчей, клуб оштрафовали на €150 тыс. и исключили из Лиги чемпионов. В рамках дела клуб «Боавишта» обвинили в давлении на судей и в 2008-м понизили до второго дивизиона.

В 2006 году сразу несколько итальянских футбольных клубов покинули высший дивизион после утечки записей телефонных переговоров между руководителями клуба «Ювентус» и топ-менеджерами Итальянской федерации футбола, в которых обсуждались назначения судей на ключевые матчи. Проводились и махинации при переходе футболистов, чтобы повысить их трансферную стоимость. «Ювентус» понизили до серии В, лишили титулов чемпиона Италии 2005–2006 годов и обязали выплатить €80 тыс. «Фиорентина» и «Лацио» покинули высший дивизион и выплатили штрафы €50 тыс. и €40 тыс. соответственно.

В российском футболе громкий коррупционный скандал затронул клуб «Чайка» из Ростовской области в 2021 году: команду наказали за три договорных матча в сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) 2018/19 года. По решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза клуб переведен из Футбольной национальной лиги в низшую ПФЛ, а исполнительный директор клуба Олег Баян пожизненно отстранен от футбола.

Милена Двойченкова