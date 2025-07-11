Продажи новых мотоциклов в Татарстане в первом полугодии 2025 года увеличились на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 751 единицу. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе «Автостата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажи новых мотоциклов в Татарстане выросли на 22,1% за полгода

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Продажи новых мотоциклов в Татарстане выросли на 22,1% за полгода

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лидером рынка стала марка Regulmoto с долей 136 проданных мотоциклов. В топ-5 марок также вошли Motoland с 61 проданным мотоциклом, Voge — 57, Shineray — 49 и Minsk — 40.

Наибольший рост продаж показала марка Minsk — в восемь раз по сравнению с первым полугодием 2024 года. Motoland увеличила продажи на 84,8%, Regulmoto — на 41,7%, Shineray — на 16,7%. Продажи Voge выросли на 7,6%. В первом полугодии 2024 года в республике было продано 615 новых мотоциклов.

В целом по России продажи новых мотоциклов в первом полугодии выросли на 15,2% до 28,5 тыс. единиц. Лидером общероссийского рынка также стала марка Regulmoto с продажами 5,7 тыс. единиц, что составляет 20% от общего объема. Большую часть рынка занимают китайские мотоциклы — 73,6%, на втором месте индийская мототехника с долей 6,5%.

Анар Зейналов