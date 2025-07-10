Муниципальный «Воронежпассажиртранс» возглавит экс-сотрудник частного «Автолайна»

С 11 июля гендиректором муниципальной транспортной компании «Воронежпассажиртранс» станет Роман Аржаных, бывший исполнительный директор местного частного перевозчика «Автолайн+», который считается близким депутату гордумы Воронежа Сергею Крутских. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе мэрии, нынешний руководитель «Воронежпассажиртранса» Олег Миронов покидает пост по собственному желанию.

По данным Rusprofile, Роман Аржаных владеет и руководит воронежским ООО ТК «Мотор». Компания была зарегистрирована в 2021 году для деятельности автомобильного грузового транспорта. По итогам 2024 года ее выручка составила 7,4 млн руб., чистая прибыль — 60 тыс. руб.

В том же году господин Аржаных зарегистрировал в облцентре ИП с тем же видом деятельности.