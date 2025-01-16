Управление транспорта Воронежа возглавит Михаил Шацких

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», генеральный директор муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» Михаил Шацких после согласования его кандидатуры возглавит управление транспорта администрации Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр облцентра Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Глава города также рассказал, что «Воронежпассажиртранс» вместо Михаила Щацких возглавит Олег Миронов, «долгое время работавший в сфере транспортных перевозок». Ранее господин Миронов трудился замруководителя профильного управления мэрии.

Михаилу Шацких 42 года. Он родился в Боброве Воронежской области. В 2003 году окончил Белгородский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С 2003-го по 2018 год проходил службу в системе МВД РФ. Неоднократно выезжал в служебные командировки в район вооруженного конфликта Чеченской республики. В 2021 году возглавил «Воронежпассажиртранс»

Ранее управление возглавлял 34-летний Максим Захаров, покинувший пост в конце лета 2024 года по собственному желанию. В середине декабря прошлого года стало известно, что господин Захаров стал заместителем министра промышленности и транспорта Воронежской области.

Анастасия Колпачева