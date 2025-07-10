Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре в помещении

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по сокращению рабочего дня при высокой температуре в помещениях и на открытом воздухе. Ведомство советует работодателям поддерживать температуру в помещении с кондиционером на уровне 24-25°C. Если кондиционера нет, при температуре в помещении 28,5°C рабочий день необходимо сократить на час, при 29°C — на 2 часа, а при 30,5°C — на 4 часа.

Для работников на улице при температуре выше 32,5°C работа считается экстремальной. В таких условиях следует организовывать перерывы по 10-12 минут после каждых 15-20 минут работы, а общая продолжительность работы за смену не должна превышать 4-5 часов для тех, кто использует спецодежду, и 1,5-2 часа — для остальных. Рекомендуется переносить рабочие смены на утреннее или вечернее время и использовать спецодежду для защиты от тепла. Допускаются к такую деятельности работники в возрасте от 25 до 40 лет.

Роспотребнадзор также напоминает о важности правильного питьевого режима: работники должны пить воду в достаточном количестве, предпочтительно комнатной температуры (10-15°C), а также кисломолочные напитки и подсоленную воду для восполнения электролитов.

Сегодня в Москве установился новый температурный рекорд, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На метеостанциях ВДНХ столбик термометра поднялся до +33,7°C.