В Москве обновился температурный рекорд для 10 июля почти за 30 лет

В Москве 10 июля установлен новый температурный рекорд для этой даты. На метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла +33,7°C, что превысило предыдущий максимум на 0,3°C, зафиксированный в 1996 году, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

При этом на других метеостанциях столицы, например на Балчуге, значение достигало +35°C, однако официальным считается именно показатель станции ВДНХ. «Температура на ВДНХ ниже из-за множества высотных домов в центре. Они "вкачивают" солнечную энергию и тут же отдают ее приземному слою воздуха»,— пояснил синоптик ТАСС.

Рекордная температура для 10 июля не является абсолютным максимумом — самый жаркий день в Москве был 29 июля 2010 года, когда столбики термометров поднялись до +38,2°C. Среднемесячная температура июля в столице составляет 19,2°C.

С 11 по 14 июля, по данным Гидрометцентра, в столице ожидается температура воздуха в диапазоне 30–35°C.