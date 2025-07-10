Кандидаты в губернаторы Оренбуржья начали подавать документы

В четверг, 10 июля, начался прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Оренбургской области. Рабочая группа избирательной комиссии приняла документы от Оксаны Набатчиковой, выдвинутой от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ —ЗА ПРАВДУ». Об этом сообщает облизбирком в четверг, 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Оксана Набатчикова предоставила 247 подписей в свою поддержку и документы по трем кандидатам для назначения в Совет Федерации в случае избрания.

Для регистрации кандидаты должны собрать от 236 до 247 подписей депутатов и глав муниципалитетов, избранных на прямых выборах. На досрочные выборы губернатора уже заявились пять кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Самовыдвижение не предусмотрено. Прием документов продлится до 18:00 15 июля.

Георгий Портнов