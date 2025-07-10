Президент Абхазии заявил о критических потерях электросетей в республике

На встрече президента Абхазии Бадры Гунбы и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко обсудили вопрос энергоснабжения республики. По словам господина Гунбы, потери электрических сетей в несколько раз превышают показатели по России.

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«Одна системная проблема, которая фактически нам мешает развиваться, — это недостаточное количество объема электроэнергии, которую потребляет республика. И в этом смысле мы, конечно, надеемся на взаимодействие с Российской Федерацией», — сказал господин Гунба.

Господин Кириенко определил несколько целей для «оздоровления» энергетической системы: пройти следующую зиму без отключений электроэнергии, повысить энергоустойчивости системы, провести инвентаризацию состояния сетей.

5 июля Бадра Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле попросил обеспечить дополнительный гуманитарный переток электричества в республику до завершения энергодефицита. Российский лидер пообещал выполнить его просьбу.

С ноября по апрель Абхазия ежегодно сталкивается с дефицитом электроэнергии из-за многолетнего кризиса энергетической отрасли, нехватки собственных мощностей и майнинга криптовалют. В этом году ситуация усугубилась, поскольку из-за приостановки Москвой социальных выплат в бюджете республики не хватало средств для перетока электроэнергии из России — за счет него Абхазия решает проблему дефицита из года в год.