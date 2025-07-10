Власти Курской области обвинили ВСУ в сбросе хлора с дронов

Украинские FPV-дроны минируют территории курского приграничья, заявили в правительстве Курской области. Там также обвинили Вооруженные силы Украины в применении отравляющих веществ.

«Встречаются и сбросы с отравляющими веществами, например с хлором», — говорится в публикации пресс-службы регионального правительства Telegram-канале.

Что касается минирования, то дроны переносят через границу самодельные взрывные устройства «с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук или перевороты».

26 июня Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором говорилось об обнаружении отравляющих веществ в зоне СВО. Сегодня Россия обратилась к ОЗХО с просьбой направить экспертов, которые определят, применяла ли Украина химоружие.