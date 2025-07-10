Россия попросила экспертов ОЗХО подтвердить применение Украиной химоружия

Россия обратилась к Организации по запрещению химического оружия с просьбой направить в страну экспертов. Они помогут установить, применяла ли Украина химоружие, заявил постпред при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тарабрин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Тарабрин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства»,— сказал он на сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге (цитата по «РИА Новости»).

26 июня ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорилось об обнаружении отравляющих веществ в зоне боевых действий. Накануне глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования на Украине химического оружия. Глава государства в ответ сказал, что не допустит нарушения международного права.