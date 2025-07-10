Квартальная выручка TSMC выросла на 38,6%

В июне выручка крупнейшего в мире производителя чипов тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) составила $9 млрд. Это на 40% больше, чем в июне 2024 года.

По подсчетам экспертов Reuters, выручка за весь второй квартал достигла $31,9 млрд, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, опрошенных LSEG, благодаря растущему спросу на чипы для технологий искусственного интеллекта.

Полную отчетность за второй квартал, а также прогнозы на третий квартал и весь финансовый год компания представит 17 июля.

Акции производителя на этих новостях растут на 0,9%.

Алена Миклашевская