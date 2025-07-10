Сидевший за мошенничество блогер-миллионник Хиза вышел по УДО

Из колонии выпустили блогера Хизри Запирова, известного как Хиза. В июне 2023 года его приговорили к четырем годам лишения свободны за мошенничество. Об освобождении сообщил канал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

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Уголовное дело против господина Запирова возбудили осенью 2020, однако сначала его вели в отношении неустановленных лиц. Через год блогера объявили в федеральный розыск, а 2022 году задержали и взяли под стражу вместе с сообщниками. Тогда следствие установило, что фигуранты создали в интернете финансовую пирамиду на спортивных ставках. Злоумышленники предлагали потерпевшим стать участниками системы и просили заплатить 60 тыс. руб. Затем ставки якобы выигрывали, и когда жертва хотела получить обещанную сумму, у нее требовали оплатить процент для вывода. После этого мошенники переставали выходить на связь.

Всего правоохранители насчитали 20 подобных эпизодов. Вместе с Хизой на скамью подсудимых сели его ближайший помощник Эдуард Ломидзе и PR-директор блогера Наталья Карапетян. Им назначили по четыре и 3,5 лет колонии соответственно.

Хизри Запиров занимался пранками и розыгрышами. В частности, он кидался с топором на курьеров, дрался на ринге с другими блогерами и оставлял муляж бомбы в аэрпороту. В 2022 году на его страницу в Instagram (принадлежит Meta, компания признана в России экстремистской и запрещена) были подписаны 8 млн подписчиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ставки на срок сыграли».

Никита Черненко