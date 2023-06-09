Ставки на срок сыграли

Признав виновным в двух десятках эпизодов мошенничества, Кузьминский райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии популярного блогера (имел более 3 млн подписчиков) Хизри Запирова. Аналогичное наказание назначено ближайшему помощнику блогера Эдуарду Ломидзе, а его директор Наталья Карапетян получила чуть меньше — три года и шесть месяцев колонии. Все трое оказались участниками преступной группы, создавшей интернет-пирамиду на разнообразных спортивных ставках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хизри Запиров

Фото: Бабушкинский районный суд Хизри Запиров

Фото: Бабушкинский районный суд

Райсуд рассматривал дело блогера Запирова и двух его сообщников девять месяцев. Процесс проходил в закрытом режиме, а во время недавно прошедших прений прокурор посчитал вину подсудимых полностью доказанной, попросив приговорить Хизри Запирова к пяти годам и четырем месяцам колонии. Однако приговор оказался мягче.

Признав подсудимых виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд назначил блогеру и его ближайшем помощнику Эдуарду Ломидзе по четыре года колонии общего режима. Третья подсудимая, Наталья Карапетян, была осуждена на три года и шесть месяцев и взята под стражу в зале суда. Женщина во время разбирательства, в отличие от остальных фигурантов, находилась не в СИЗО, а под домашним арестом.

Уголовное дело, главным фигурантом которого стал уроженец Дагестана Хизри Запиров, было возбуждено 27 октября 2020 года. Первоначально оно велось в отношении неустановленных лиц, а его расследованием занимались следователи ОМВД по Алексеевскому району Москвы. Однако затем дело передали в СУ УМВД по Северо-Восточному округу столицы, и в нем появились первые фигуранты.

10 декабря 2021 года Хизри Запиров был объявлен в розыск, а 30 марта 2022 года задержан в Новой Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в совершении двадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. 1 апреля 2022 года Бабушкинский районный суд арестовал блогера. Под стражу взяли и его сообщников.

Как следует из материалов дела, в 2020 году Хизри Запиров, Эдуард Ломидзе и Наталья Карапетян создали преступную группу для систематического хищения мошенническим путем денежных средств граждан.

Демонстрируя в социальных сетях роскошную жизнь и постоянный достаток, фигуранты рекламировали подписчикам блога Хизри Запирова якобы успешную систему инвестирования, позволяющую легко увеличивать капитал путем автоматического распределения ставок на спортивные события.

Создав несколько аккаунтов, на которых публиковались ложные положительные отзывы о работе системы инвестирования, члены группы привлекали новых клиентов.

Так, в июне 2020 года, следует из материалов дела, фигуранты предложили подписчику стать участником системы, заплатив первоначальный взнос в размере 20 тыс. руб. и еще 40 тыс. руб.— для начала инвестирования. После того как подписчик перевел деньги, ему сообщили, что его ставки якобы выиграли и теперь инвестиции составляют 350 тыс. руб. Когда же подписчик захотел получить обещанную сумму, фигуранты вначале потребовали оплатить некий процент для ее вывода в размере 52 тыс. руб., а после оплаты отказались возвращать деньги. Другие эпизоды были аналогичными. Общий ущерб по делу составил 547 тыс. руб.

Защита планирует обжаловать приговор.

Владислав Трифонов