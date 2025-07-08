Глава ЦРУ сообщил о доказательствах применения химоружия на Украине
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании в Белом доме.
Фото: John McDonnell / AP
«Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения. И, очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке», — обратился к президенту США господин Рэтклифф.
На заявление главы ЦРУ господин Трамп подтвердил, что не допустит нарушения международного права.
26 июня Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, в котором говорится об обнаружении отравляющих веществ в зоне боевых действий на Украине. В частности, в докладе говорилось о веществе CS — хлорбензальмалонодинитриле. В постпредстве России сообщили, что российские специалисты ознакомятся с исследованием, однако выразили недоверие к источникам организации, сообщил ТАСС.