Среди машин старше 15 лет в автопарке Петербурга 22% приходится на автомобили Lada

В Санкт-Петербурге на машины старше 15 лет приходится 34% от общего автопарка. Автомобилей соответствующего возраста в городе на Неве сейчас немногих больше 550 тысяч, сообщил 10 июля специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В ближайшее время владельцев сильно подержанных авто могут обязать платить повышенный транспортный налог и два раза в год проходить обязательный техосмотр. Такая законодательная инициатива на днях была озвучена ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

По данным автоэкспертов, самым массовым брендом в категории 15+ в Петербурге является Lada. На автомобили этой марки приходится 22% от всего объема машин в этом возрасте.

В топ-5 среди иномарок, в свою очередь, входят Ford (7% в структуре автопарка старше 15 лет), Volkswagen, Toyota, Nissan (по 5%) и Opel (4%).

Предполагается, что инициатива РОАД, в случае одобрения на законодательном уровне, значительно снизит цены на вторичном рынке как для машин старше 15 лет, так и для приближающихся к этой отметке, считают аналитики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя доля автомобилей китайских марок в стоках подержанных машин у ведущих дилеров Петербурга по состоянию на начало июля составляет 13%.

О замедлении падения продаж новых легковых машин в Петербурге читайте в материале «Ъ-СПб» «Авторынок ставят на ручник».

Андрей Цедрик