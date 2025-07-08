Авторынок ставят на ручник

Продажи новых легковых автомобилей в июне остались на уровне прошлого месяца, прибавив в объеме всего 3%. По отношению к прошлому году рынок просел на 27%. Лидером по-прежнему остается Haval, несмотря на то, что в июне марка показала худший результат по продажам за год, не считая февраля. Особых надежд на возвращение к темпам роста 2024 года нет, говорят аналитики, но при условии сохранения скидок, а также возможного расширения программы льготного автокредитования продажи новых машин во втором полугодии по отношению к первым шести месяцам 2025 года могут вырасти на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество регистраций новых легковых авто Петербурге в июне составило 4550 единиц, что на 27% меньше год к году и на 3% больше майского показателя. На региональном авторынке цифры схожи (1281 ед.): падение на 23% год к году и небольшой рост на 5% к прошлому месяцу, следует из отчета «Автостат Инфо».

Всего за первое полугодие в агломерации на учет стали 31 997 новых легковых машин: 24 810 в Петербурге и 7 187 в Ленобласти.

Топ продаж в городе в июне особых изменений не претерпел. В лидерах все также Haval с проданными 698 авто (худший показатель по продажам марки за год, не считая февраля, когда в городе было зарегистрировано 539 ед.), Lada с 616 регистрациями в июне против 595 в мае и Chery с 475 реализованными за месяц машинами (486 в мае).

Продажи выросли у Changan (с 362 в мае до 402 в июне), Belgee (с 224 до 273) и Gac (с 51 до 138). У Geely, суббрендов Chery (Jetour, Omoda, Jaecoo, Exeed) количество регистраций либо уменьшилось, либо осталось на уровне прошлого месяца. Среди моделей в июне спрос наблюдался на Haval Jolion (228), Changan Uni-s (206), Belgee X50 (183), Lada Vesta (173) и Geely Monjaro (152).

Завод АГР, который собирает марку Solaris на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, по собственным данным, с января по июнь реализовал 12 288 автомобилей. Количество регистраций моделей бренда за этот период составило 10 400 ед. Число поставленных на учет машин бренда Xcite, выпускаемых «Автозаводом Санкт-Петербург» (бывший Nissan) за первое полугодие, согласно отчету «Автостат Инфо», составило 3529 единиц.

Среди подержанных авто, как и в начале года, 76% машин — представители корейских, японских и европейских марок. Машины из других стран составляют не более 10% от общей доли рынка. Доля отечественных авто — 8%, китайских машин с пробегом — всего 6%, посчитали для «Ъ-СПб» в «Авто.ру». В топе по просмотрам на платформе — Ford Focus, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

По мнению руководителя сектора продаж «Авто.ру» в Петербурге Анатолия Орленко, рост продаж на первичном рынке СПб и ЛО во втором полугодии может составлять около 20%. И хотя возвращение к темпам, которые были в 2024 году, маловероятно, аналитик ожидает заметного роста спроса.

Способствовать этому может снижение ключевой ставки и процентов по вкладам, что с одной стороны, сделает автокредиты доступнее, а с другой — простимулирует население не держать деньги в банке под процентами и расходовать их на крупные покупки, которые они ранее откладывали, говорит эксперт.

«Мы ожидаем, что сохранятся скидки и спецпредложения на новые автомобили, а также будут расширены программы льготного автокредитования. Так, например, недавно в Минпромторге заговорили про возвращение скидок в рамках программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Но в то же время лимиты на выдачу автокредитов будут тормозить спрос. Даже если займы станут дешевле, получить их без стабильного дохода или хорошей кредитной истории по-прежнему будет сложно»,— размышляет господин Орленко.

Автоэксперт Денис Гаврилов отмечает, что госпрограммы автокредитования могут дать незначительный прирост продаж в пределах 10%, но все они придутся на «АвтоВАЗ», так как у Ladа вся линейка соответствует актуальным требованиям этих мер поддержки.

В целом эксперт прогнозирует, что при нынешней динамике рынка по итогам года продажи авто снизятся, но не более чем на 30%.

Владимир Колодчук