Россия выступит принимающей стороной на возможной встрече Лаврова и Рубио

Как узнал «Ъ», на переговорах главы МИД РФ с госсекретарем Марко Рубио Россия выступит в роли принимающей стороны, если такая встреча состоится.

Ранее агентство Reuters сообщило, что встреча глав внешнеполитических ведомств может пройти на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. В МИД РФ подтвердили, что возможность прорабатывается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Куала-Лумпур сегодня утром. В Малайзии глава МИД РФ примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Визит российского министра продлится до 11 июля.

Анастасия Домбицкая