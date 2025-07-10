Лавров прибыл на мероприятия АСЕАН в Малайзию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Куала-Лумпур, передает корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (третий слева)

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров (третий слева)

Фото: Пресс-служба МИД России

В Малайзии глава МИД РФ примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Визит министра в Малайзию продлится до 11 июля.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на полях Сергей Лавров также проведет несколько двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Накануне агентство Reuters проинформировало, что в кулуарах может также состояться встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.