Лавров прибыл на мероприятия АСЕАН в Малайзию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Куала-Лумпур, передает корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (третий слева)
Фото: Пресс-служба МИД России
В Малайзии глава МИД РФ примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Визит министра в Малайзию продлится до 11 июля.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на полях Сергей Лавров также проведет несколько двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Накануне агентство Reuters проинформировало, что в кулуарах может также состояться встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.