Путин уволил заместителя главы МИДа Михаила Богданова

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении дипломата Михаила Богданова от нескольких должностей. Его уволили с должности заместителя министра иностранных дел, а также с поста спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господину Богданову 73 года. Дипломат занял пост заместителя министра в июне 2011 года. В октябре 2014 его назначили специальным представителем. Он курировал вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными организациями.

У него есть множество наград. Среди них — ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы, а также благодарности от президента за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и за участие и проведении экономического форума Россия — Африка в 2019 году.