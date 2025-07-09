Чем известен бывший заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов

9 июля президент РФ Владимир Путин освободил дипломата Михаила Богданова от нескольких должностей: замминистра иностранных дел и спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дипломат Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дипломат Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Богданов Михаил Леонидович родился 2 марта 1952 года в Москве. Отец — Леонид Павлович Богданов — был генерал-майором первого главного управления КГБ. В 1974 году Михаил Богданов окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Был капитаном баскетбольной сборной МГИМО, профессионально играл в баскетбол в московском клубе «Локомотив».

С 1974 года на дипломатической службе. Работал в центральном аппарате МИДа, в Йемене, Ливане, Сирии. В 1997–2002 годах — посол в Израиле. Затем возглавлял департамент Ближнего Востока и Северной Африки. С 2005 года — посол в Египте, полпред РФ при Лиге арабских государств.

В июне 2011 года назначен заместителем министра иностранных дел. Проработал на посту 14 лет. В 2012 году назначен спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку, с 2014-го — спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Курировал вопросы отношений РФ со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества и другими международными, а также российскими мусульманскими организациями.

Осенью 2022 года заявлял о стремлении Москвы организовать переговоры между властями Турции и Сирии для составления «дорожной карты» возвращения находящихся в Турции сирийских беженцев на родину, включая гарантии их безопасности и социальную защиту.

В 2023 году представлял Россию на Каирском саммите мира по кризису Израиля и Палестины. Принимал в Москве делегацию палестинского движения «Хамас», вел переговоры с заместителем главы «Хамаса» Мусой Абу Марзуком об освобождении российских заложников в секторе Газа.

В начале 2025 года вошел в межведомственную делегацию от МИД РФ для обсуждения будущего двусторонних отношений Москвы и Дамаска, когда новые сирийские власти попросили от России компенсаций «для восстановления доверия».

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, Почета, Дружбы и Александра Невского. Отмечен тремя благодарностями президента России, в том числе за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ. Почетный работник МИД России.

Кандидат исторических наук, тема диссертации — «Трансформация отношений между Россией и Египтом (1991-2011 гг.)». Автор книги «Москва — Каир: падения и взлеты сотрудничества» (2017). Владеет арабским и английским языками.