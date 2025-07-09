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Музей Волковского театра появится на улице Пушкина

Мэрия Ярославля намерена передать в пользование нежилые помещения в доме №10 на улице Пушкина для создания постоянного музея театра имени Федора Волкова. Вопрос включения помещений в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям, обсудили на заседании постоянной комиссии по вопросам распоряжения муниципальной собственностью.

Фото: Яндекс.Панорамы

Фото: Яндекс.Панорамы

Общая площадь помещений, расположенных на первом и втором этажах, составляет 181,5 кв.м., они сейчас свободны и никем не используются. Также их не планируется продавать. Благотворительный фонд поддержки и развития театра имени Федора Волкова, созданный в 2021 году для развития театрального искусства, заинтересовался пустующими помещениями и изъявил желание заключить договор безвозмездного пользования имущества.

Члены комиссии поддержали проект решения, теперь его рассмотрят на заседании муниципалитета.

Алла Чижова

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