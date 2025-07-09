На сайте «Аэрофлота» открылись продажи билетов в Геленджик

На сайте «Аэрофлота» начались продажи авиабилетов в Геленджик. Полеты начинаются с 18 июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Сейчас на сайте можно приобрести билеты на 18, 20, 23 и 25 июля, стоимость начинается от 17,8 тыс. руб. По данным авиакомпании «Аэрофлот», с 25 июля полеты станут ежедневными.

Информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс. По данным Росавиации, регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

Алина Зорина