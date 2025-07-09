В Геленджике готовятся к открытию нового аэровокзального комплекса

В Геленджике в связи с скорым возобновлением работы аэропорта готовятся к открытию и первому приему пассажиров нового аэровокзального комплекса. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Геленджик» Иван Таранченко в беседе с главой города Алексеем Богодистовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры.

По официальной информации Росавиации в ближайшее время аэропорт Геленджика возобновит работу и начнет принимать регулярные пассажирские рейсы. Авиакомпания «Аэрофлот» уже заявила, что возобновит регулярные рейсы в Геленджик с 25 июля.

При этом аэропорт готов одновременно обслуживать не более трех рейсов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что после более чем двухлетнего перерыва, связанного с мерами безопасности, аэропорт Геленджика в ближайшее время откроется для внутренних авиаперевозок.