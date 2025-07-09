Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу

После более чем двухлетнего перерыва, связанного с мерами безопасности, аэропорт Геленджика в ближайшее время откроется для внутренних авиаперевозок. Проведенные проверки подтвердили возможность безопасного выполнения полетов, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Курортный аэропорт, входящий в число 11 южных авиагаваней, временно прекративших работу в 2022 году, завершает подготовку к возобновлению деятельности. Ожидается, что билеты поступят в продажу сразу после официального опубликования соответствующих распоряжений.

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры.

Напомним, что в мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, который за первое полугодие 2025 года обслужил 29 тысяч пассажиров и выполнил 324 рейса.

Приоритетами при возобновлении работы Геленджикского аэропорта остаются безопасность полетов и комфорт пассажиров.