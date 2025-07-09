Строительная техника окопалась

Рынок дорожно-строительной техники погружается во все больший кризис. За пять месяцев продажи рухнули на 41,3% год к году, до 18,4 млрд руб. Из-за низкого спроса, связанного с завершением крупных проектов в жилищном и дорожном строительстве, а также высокой ставки ЦБ ситуация с затовариванием складов усугубляется, а предпосылок к существенному восстановлению продаж нет. К росту рынок, вероятно, перейдет ближе к 2027 году, в пик бюджетного финансирования инфраструктурной стройки, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке в январе—мае сократились на 41,3% год к году, до 18,4 млрд руб., сообщили “Ъ” в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всей российской ДСТ). При этом темпы падения рынка, следует из данных ассоциации, продолжают нарастать, на 4,7% относительно первого квартала. Причины негативной динамики, рассказали опрошенные “Ъ” участники рынка и эксперты, прежние: кризис в жилищном секторе, завершение крупных дорожных проектов, экспансия рынка со стороны китайских производителей и высокая ставка ЦБ. «Отечественные производители значительно сократили, а многие — остановили инвестиционные программы. Предприятия ищут возможности сохранить свои коллективы и компетенции»,— добавляют в «Росспецмаше».

По данным ассоциации, отгрузки автокранов за пять месяцев в штуках упали на 50%, кранов-трубоукладчиков — на 75%, телескопических погрузчиков — на 90%, фронтальных погрузчиков — на 50%, автогрейдеров — на 47%, гусеничных бульдозеров — на 49%, экскаваторов-погрузчиков — на 11%, катков — на 75%, мини-погрузчиков — на 10%. Рост наблюдается в сегменте экскаваторов — на 15%, кранов-манипуляторов — на 31%.

На негативную динамику с продажами российской ДСТ в том числе влияют растущие издержки производства и давление на рынок китайской техники, напоминают в «Росспецмаше».

Особенно остро, считают в ассоциации, ситуация обстоит в сегментах экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где доля иностранных машин превышает 90%. «За счет эффекта масштаба производства и государственной поддержки экспорта иностранные производители предлагают потребителю более низкие цены,— поясняют в организации.— Зачастую их уровень находится на грани рентабельности или даже за ее гранью».

Продажи импортной ДСТ, по оценке Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, также снижаются, впрочем, не так масштабно. «На это влияют несколько факторов. Во-первых, в некоторых сегментах по импорту нет аналогов. Во-вторых, негативное влияние на конкурентоспособность оказал укрепившийся рубль»,— поясняет эксперт.

Ситуация со стоками в сегменте ДСТ как российского, так и зарубежного производства продолжает ухудшаться, отмечают в «Росспецмаше». «Склады импортеров затоварены по некоторым сегментам на период от года и более»,— уточняют в ассоциации. При этом на рынок продолжают давить запасы лизинговых компаний с подержанной техникой, напоминают собеседники “Ъ”. В прошлом месяце директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Николай Фомин оценивал “Ъ” совокупные запасы лизинговых компаний минимум в 5–7 тыс. единиц. «На вторичном рынке появились интересные предложения, поскольку лизинговые компании сбрасывают технику, от которой отказались клиенты»,— вторит автомобильный эксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Опрошенные “Ъ” игроки рынка и аналитики не видят предпосылок к ощутимому росту спроса на ДСТ.

Такая техника покупается под определенные проекты, а крупные дорожные стройки сейчас на стадии завершения (в частности, продление трассы М-12 до Екатеринбурга), напоминает господин Моржаретто. «По другим большим проектам не определено финансирование»,— уточняет он. Впрочем, и дальнейшего сильного падения в сегменте не прогнозируется: техника в любом случае нуждается в обновлении, считают собеседники “Ъ”. «В части инфраструктурной стройки, в соответствии с действующими документами, пик бюджетного финансирования придется на 2027–2028 годы. Вероятно, и ощутимый рост рынка случится ближе к этим датам»,— прогнозирует господин Бабанский.

Наталия Мирошниченко