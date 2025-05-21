Строительная техника покатилась

Рынок новой дорожно-строительной техники никак не может выйти из пике: по итогам первого квартала продажи сократились на 36,6%. На производителей давит кризис в жилищном секторе, высокая ставка ЦБ и большие стоки лизинговых компаний, которые составляют значительную конкуренцию сегменту новой техники. Участники и эксперты не исключают, что во втором квартале продажи снизятся еще на 20–30% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке в первом квартале сократились на 36,6% относительно результатов предыдущего года, до 11,94 млрд руб., сообщили “Ъ” в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всей российской ДСТ). В марте, по данным ассоциации, падение вовсе достигло 42% год к году, до 3,98 млрд руб.

Отгрузки автокранов в первом квартале в штуках упали на 47%, кранов-трубоукладчиков — на 80%, телескопических погрузчиков — на 95%, фронтальных погрузчиков — на 33%, автогрейдеров — на 54%, гусеничных бульдозеров — на 26%, экскаваторов-погрузчиков — на 25%, катков — на 77%. Рост отгрузок наблюдается в сегменте экскаваторов — на 39%, кранов-манипуляторов — на 7% и мини-погрузчиков — на 1%. Абсолютные цифры ассоциацией не приводятся.

По данным «Авито Спецтехники», самыми популярными брендами в сегменте новой ДСТ в первом квартале стали китайские XCMG, Sany и Lonking. Заметнее всего на платформе вырос интерес к спецтехнике марки из КНР Rippa — более чем в четыре раза год к году.

В «Росспецмаше» напоминают, что запасы техники на складах у дилеров и на заводах растут с прошлого года. По оценке одного из источников “Ъ”, стока техники китайского производства у дилеров хватит практически на год. «Сейчас ситуация еще более усугубилась. Критический характер ей придает запредельно высокая ставка ЦБ, которая значительно снижает инвестиционную активность машиностроителей и их клиентов»,— считают в «Росспецмаше».

По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, основной фактор снижения продаж на рынке ДСТ — кризис в жилищном секторе. По данным Росстата, в первом квартале сдано 7,3 млн кв. м многоквартирных домов, что на 17% меньше, чем годом ранее. Рост в инфраструктурном и промышленном строительстве, считает эксперт, не может компенсировать снижение спроса в жилищном секторе. «С другой стороны, в сложившейся макроэкономической конъюнктуре российским предприятиям сложно конкурировать с импортом. Прежде всего китайским»,— добавляет он. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев уточняет, что в прошлом году была отменена льготная ипотека, а также завершены многие крупные строительные проекты, что обусловило снижение потребности бизнеса в новой технике.

По оценке господина Бабанского, продажи импортной ДСТ в России также показывают негативную динамику, хотя и менее резкую, чем российской. Это, в частности, связано с укреплением рубля и более мягкой политикой ценообразования у ключевых поставщиков, добавляет эксперт. Как отмечает один из собеседников “Ъ”, доля зарубежной техники на российском рынке составляет порядка 88–90%.

Ситуацию с новой ДСТ сильно усугубляют большие стоки у лизинговых компаний, рассказывает источник “Ъ”. По сути, рассуждает собеседник, формируется большой конкурентный рынок подержанной техники, который «вынимает» значительную часть продаж у нового сегмента. Аналогичная ситуация ранее сложилась с лизинговыми стоками грузовых автомобилей (см. “Ъ” от 1 апреля). С ДСТ ситуация более критическая, добавляет источник “Ъ”, ввиду меньших объемов рынка.

Директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Николай Фомин оценивает совокупный сток ДСТ у лизинговых компаний минимум в 5–7 тыс. штук. Основная причина увеличения объемов стоков — снижение платежеспособности бизнесов, связанное с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, считает гендиректор ЛК «Европлан» Сергей Мизюра. Топ-менеджер уточняет, что 6% от общего стока компании в 4 тыс. единиц приходится на спецтехнику, в том числе ДСТ. Возраст техники — в основном до трех лет, уточняет он.

Тенденция к росту изъятий строительной, дорожно-строительной и спецтехники наблюдается еще с прошлого года, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. По словам эксперта, с 2022 года дефицит европейской и японской строительной техники закрывался активными поставками из Китая, а на фоне неопределенности цены были достаточно высокими. «В настоящий момент по некоторым типам техники наблюдается охлаждение цены вследствие переполнения складов и снижения спроса, соответственно по некоторым договорам лизинга происходит возврат техники лизингополучателями»,— поясняет она. Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов, впрочем, уточняет, что пик числа изъятий техники уже пройден. В «Интерлизинге» добавляют, что сейчас не фиксируют рост изъятий спецтехники.

Прогнозы участников рынка и экспертов по рынку ДСТ в большинстве своем пессимистичны. Дмитрий Бабанский полагает, что во втором квартале продажи упадут на 25–30% год к году. Генеральный директор ГК «Лонмади / Квинтмади» Лина Соколова прогнозирует сокращение реализации импортной дорожно-строительной техники в РФ по итогам текущего года до 30 тыс. штук против 50 тыс. штук в 2024 году. Однако господин Агаджанов более оптимистичен. «На 2025 год запланирован старт нацпроекта "Инфраструктура для жизни", что простимулирует спрос на дорожно-строительную технику»,— полагает он.

Наталия Мирошниченко