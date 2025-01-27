Спецтехника попала под каток

Высокие кредитные ставки, обернувшиеся снижением активности покупателей, стагнация в строительном секторе и агрессивный импорт привели к сокращению продаж дорожно-строительной техники (ДСТ) за прошлый год на 10,5%. Эксперты полагают, что проблемы сохранятся и в этом году, что точно не добавит этому сегменту оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке в 2024 году сократились на 10,5% относительно результатов предыдущего года, до 74,7 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всей российской ДСТ).

Объем производства в деньгах снизился на 15%, до 75,8 млрд руб.

Самое значительное сокращение отгрузок в натуральном выражении, по данным ассоциации, зафиксировано по экскаваторам — на 51%, до 222 штук. Меньше всего продажи просели в сегменте кранов-трубоукладчиков и бульдозеров — на 4,8%, до 1,05 тыс. штук. Отгрузки кранов сократились на 33,1%, до 1,67 тыс. штук, катков — на 17,7%, до 261 штуки, автогрейдеров — на 40,9%, до 337 штук.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting поясняет, что падение продаж и выпуска ДСТ связано с ростом кредитных ставок. «Критический характер ситуации придает запредельно высокая ставка ЦБ, которая значительно снижает инвестиционную активность машиностроителей и их клиентов»,— вторят в «Росспецмаше».

На протяжении года запасы техники на дилерских складах и на заводах росли: потребительская активность снижалась и, как следствие, сокращалось количество заказов, отмечают в ассоциации.

Еще одна причина снижения показателей, по мнению «Росспецмаша», заключается в действующих правилах по оплате работ на государственных строительных проектах, согласно которым застройщики фактически только в 2025 году получат деньги за выполненные в 2024 году работы. Также ситуацию усугубила стагнация в строительном секторе, добавляет господин Бабанский.

На негативную динамику повлиял и фактор агрессивного импорта. «Очень остро ситуация обстоит в сегментах экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где доля иностранных машин превышает 90%»,— рассказывают в «Росспецмаше», уточняя, что доминирующее положение по этим позициям на российском рынке сейчас занимает продукция китайских компаний. За счет эффекта масштаба производства и государственной поддержки экспорта иностранные производители предлагают потребителю более низкие цены, добавляют в ассоциации.

По данным «Авито Спецтехники», в сегменте новой дорожно-строительной техники лидерами спроса в 2024 году стали бренды XCMG, Lonking, LiuGong, Shanmon, Zoomlion, SANY, LGCE (SDLG), Hidromek, Shacman и Bizon. Это китайские марки за исключением Hidromek, спецтехника которой производится в Турции.

По последним данным «Росспецмаша», импорт ДСТ в Россию за январь—ноябрь 2024 года увеличился на 7,4%, до 405 млрд руб. Дмитрий Бабанский отмечает, что рост связан с подорожанием спецтехники.

В штуках же импорт снижается из-за общих для рынка факторов: стагнации в строительном секторе и высокой ставки ЦБ, уточняет он.

Рынок текущего года столкнется с множеством вызовов: в том числе импортом контрафакта и фальсификата, дефицитом оборотных средств у предприятий и дефицитом российских компонентов, считают в «Росспецмаше». «Несмотря на прогресс последних лет, в России производятся не все компоненты для ДСТ, а те, которые производятся, могут выпускаться в меньших объемах, чем нужно рынку»,— добавляют в ассоциации. Там считают, что для решения вопроса необходимы большие инвестиции при масштабной господдержке.

Дмитрий Бабанский прогнозирует, что на продажи дорожно-строительной техники продолжит влиять стагнация в стройке, наличие значительных запасов техники на складах у дилеров и жесткая денежно-кредитная политика в стране. По оценке эксперта, рынок ДСТ в 2025 году может сократиться на 10–15%.

Наталия Мирошниченко