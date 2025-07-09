Организатору забега в Хибинах предъявили обвинение в гибели двух человек

Директору компании, которая организовала забег «Хибины» в горах Мурманской области, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По ней грозит до 10 лет лишения свободы.

О предъявленном обвинении сообщило управлении СКР по Мурманской области. Там уточнили, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

6 июля во время забега по горам погибли жительница Петербурга и житель Москвы. По версии следствия, причиной смерти могло стать переохлаждение организма. «Мурманск сейчас» сообщал, что во время забега в горах поднялся сильный ветер, начался дождь, ухудшилась видимость.