СКР назвал переохлаждение возможной причиной смерти участников забега «Хибины»

Управление Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области раскрыло детали гибели двух участников трейлового забега «Хибины». Предварительной причиной, по данным ведомства, стало переохлаждение организма.

Накануне, после гибели двух спортсменов, все мероприятия гонки были отменены, остальные участники эвакуированы. Telegram-канал «Мурманск сейчас» передавал, что во время трейла поднялся сильный ветер, начался дождь, ухудшилась видимость.

Директор фирмы, организовавший забег в Хибинском горном массиве, задержан. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).