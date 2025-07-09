Задержали исполнительного директора «Револьт-центра» Дарью Чернышеву

В Сыктывкаре задержали бывшего менеджера медиапроекта «7х7» (организация признана иноагентом в России) и исполнительного директора культурного пространства «Револьт-центр» Дарью Чернышеву. Telegram-канал «Вот Так» (признан иноагентом в России) со ссылкой на источник пишет, что ей вменяют статью о неисполнении обязанностей иноагента. Сегодня ей изберут меру пресечения.

Женщина сотрудничала с медиапроектом до 2022 года. Спустя год «7х7» внесли в реестр иноагентов и госпожа Чернышева упоминалась как участник организации. При этом ее саму не признавали иностранным агентом. В июле 2024-го года на фигурантку составили протокол о публикации материала без маркировки иноагента членом объединения, внесенного в реестр.

Ранее УФСБ по Республике Коми возбудило уголовное дело против управляющего «Револьт-центром» Павла Андреева (признан иноагентом). По версии ведомства, мужчина с 2019 года помогал иностранным спецслужбам, действующим в России и поддерживал связь с представителями стран НАТО. Мужчина живет за границей, его могут заочно отправить под арест.

Подробнее — в материале «Ъ» «В культурный центр пришли за госизменой».

Никита Черненко