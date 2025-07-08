В культурный центр пришли за госизменой

В Коми возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении директора «Револьт-центра» Павла Андреева (признан иноагентом). По данным регионального УФСБ, фигурант помогал иностранным спецслужбам и другим организациям, деятельность которых была направлена против безопасности России. Подследственный не задержан, поскольку находится за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Коми Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Коми

В Сыктывкаре следственное управление ФСБ по Республике Коми возбудило уголовное дело в отношении директора культурного пространства «Револьт-центр» Павла Андреева (признан иноагентом). Ему инкриминируется ст. 275 УК РФ (государственная измена).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с 2019 года он за денежное вознаграждение оказывал помощь представителям иностранных спецслужб в деятельности, направленной против безопасности России,— сообщили в региональном УФСБ.— Андреев (признан иноагентом.— “Ъ”) на протяжении длительного времени поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, а также организаций, используемых иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Андреев (признан иноагентом)

Фото: Револьт-центр Павел Андреев (признан иноагентом)

Фото: Револьт-центр

По данным УФСБ, «по заданию иностранной стороны фигурант осуществлял реализацию проектов, направленных на нарушение территориальной целостности и конституционного строя России».

В рамках расследования в 12 регионах страны сотрудники ФСБ провели обыски и другие следственно-оперативные мероприятия, «направленные на закрепление доказательной базы, выявление иных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и лиц, принимающих в ней участие».

Побывали силовики и в самом «Револьт-центре», проведены обыски в квартирах сотрудников. Сам директор центра не задержан, по некоторым данным, сейчас он находится за границей. По всей вероятности, в скором времени силовики обратятся в суд с ходатайством о заочном избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Револьт-центр» позиционирует себя как «независимое культурное пространство», в нем проводятся выставки, концерты, мастер-классы. Назван в честь советского математика и диссидента Револьта Пименова.

Андрей Иванов, Сыктывкар