Управляющего «Револьт-центром» иноагента Павла Андреева обвинили в госизмене

Управление ФСБ по Республике Коми возбудило уголовное дело против иноагента Павла Андреева. Он является экс-директором журнала «7 х 7 — Горизонтальная Россия» (организация признана иноагентом) и управляющим культурного пространства «Револьт-центр». Мужчине вменяют госизмену, сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Коми Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Коми

Ведомство установило, что фигурант с 2019 года за деньги помогал иностранным спецслужбам работать в России. В частности, он поддерживал контакты с представителями стран НАТО. Также господин Андреев (признан иноагентом) сотрудничал с организациями, которые спецслужбы использовали как прикрытие для разведывательно-подрывной деятельности.

В рамках следствия сотрудники ФСБ проверил обыски в 12 регионах России. В частности, в соцсетях писали об обысках в «Револьт-центре» в Сыктывкаре и квартирах сотрудников. Также сообщалось о следственных мероприятиях в отношении журналистки Екатерины Ткачевой (признана иноагентом), которую силовики считали связанной с «Револьт-центром».

Весной этого года сообщалось, что «Револьт-центр» финансировала британская организация Article 19 (деятельность организации признали нежелательной в России) и Немецкий культурный центр имени Гете.

Никита Черненко