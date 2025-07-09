И.о. директора департамента жилья сменился в нижегородской мэрии
В администрации Нижнего Новгорода сменился исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры. Вместо Ирины Ключевой им стал Сергей Самсонов, следует из информации на сайте мэрии, обновившейся 7 июля 2025 года.
Здание мэрии и гордумы Нижнего Новгорода
Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ
Оба сотрудника департамента занимают должности заместителей директора. Руководителя этого подразделения без приставки и.о. нет уже два года — после ухода Дениса Скалкина на должность первого замглавы администрации города.