Первым заместителем мэра Нижнего Новгорода назначен Денис Скалкин

Денис Скалкин официально назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, сообщили в мэрии города. С начала июня он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», последние четыре года Денис Скалкин работал в городском департаменте жилья и инфраструктуры, с 2021 года — в качестве руководителя.

На посту первого заместителя господин Скалкин сменил Дмитрия Сивохина, который покинул свою должность по семейным обстоятельствам, но продолжил работу в администрации в качестве советника мэра.

Андрей Репин