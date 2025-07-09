В Краснодаре кассация утвердила приговор по делу пирамиды «Джи Эф Ай»

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) оставил без изменений приговор организаторам финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». Злоумышленники похитили более 1 млрд руб., обманув 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Приговором установлено, что под видом ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"» с 2011 по 2015 год действовала группа мошенников, привлекавших средства граждан обещанием выплат до 40% годовых. Офисы организации работали в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Майкопе.

В уголовном деле, возбужденном после краха пирамиды «Джи Эф Ай», насчитывалось десять фигурантов. Судом первой инстанции Антон Галактионов, Дмитрий Скрынников и Наталья Юркова были приговорены к лишению свободы на сроки от трех до семи лет, но освобождены от наказания, так как в ходе следствия и суда они находились под стражей или под домашним арестом. Еще пять подсудимых (все они — женщины) получили условные сроки. Роман Митрофанов отправлен на принудительные работы на три с половиной года. Денис Дрозд также был приговорен к принудительным работам, но краевой суд заменил ему наказание на условный срок. Прокуратура в кассационном представлении просила ужесточить наказание Денису Дрозду, но суд не нашел для этого оснований.

Анна Перова, Краснодар