Стоимость минуты поездки на такси в Москве за год выросла на 16%

За последний год средняя стоимость минуты поездки на такси в Москве и Подмосковье составляла 31–36 руб. Годовой рост показателя составил 16%. Как рассказали «Ъ» в «Яндекс Такси», аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки в разных регионах в период с июля 2024 года по июнь 2025 со значениями годом ранее. Учитывались все тарифы, кроме корпоративных.

В Ленинградской области и в Санкт-Петербурге минута поездки стоит в среднем 26–30 руб. Это на 18% больше год к году. В Воронежской области рост составил 16% (21–25 руб.). Самая низкая стоимость зафиксирована в Омской области (+10%, 19–21 руб.).

Темп роста цен в сервисе объясняют удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок. При этом в целом за прошедший год рост стоимости минуты замедлился.

«На это повлиял эффект высокой базы прошлых лет, когда цены росли в условиях острого дефицита водителей и рынок перестраивался после изменений на автомобильном рынке и во всей экономике»,— пояснили в «Яндекс Такси».

О росте цен на такси из-за недавних сбоев связи — в материале «Ъ» «Генпрокуратура проверит счетчики».