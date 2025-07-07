Генпрокуратура проверит счетчики

Массовые ограничения в работе мобильного интернета и связи спровоцировали серьезный рост цен на такси. Получив многочисленные жалобы граждан, Генпрокуратура решила проверить обоснованность ценообразования услуги. В отсутствие стабильного интернета водители не могут выйти на линию, из-за чего предложение серьезно снижается, приводя к росту цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил надзорному органу проверить обоснованность повышения цен на услуги такси в условиях ограниченной работы мобильной связи и интернета, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка законности действий агрегаторов и перевозчиков инициирована в связи с многочисленными жалобами граждан на резкое подорожание такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета. Генпрокурор пообещал уделить особое внимание возможному сговору, что могло привести к повышению стоимости услуг такси.

В «Яндекс Такси» сообщили “Ъ”, что дадут все необходимые разъяснения и открыты к диалогу. В «ИксКар» и службе заказа такси «Максим» говорят, что не получали запроса от Генпрокуратуры. Как правило, проверкой обоснованности роста цен на те или иные услуги и подозрений в сговоре на рынке занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС), у которой гораздо больше инструментов для мониторинга действий бизнеса, в то время как Генпрокуратура чаще совершает проверки в отношении действий органов власти, указывает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. В ФАС оперативно не ответили “Ъ”.

1 триллион рублей составил общий объем рынка такси в России в 2024 году, по оценкам BusinesStat

Первые массовые сбои в работе мобильного интернета и связи начались в преддверии Дня Победы в мае 2025 года, после чего отключения стали более регулярными в ряде регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Псков, Нижний Новгород, Татарстан, Саратовскую, Воронежскую, Омскую, Брянскую и Курскую области. Такие меры местные власти вводят при угрозе атаки БПЛА. В МТС и Т2 отказались от комментариев, в «МегаФоне» и «Вымпелкоме» («Билайн») не ответили на запрос “Ъ”.

Как убедился корреспондент “Ъ”, в конце мая во время массового отключения мобильного интернета в Энгельсе Саратовской области поездка по городу при заказе через «Яндекс Такси» и Uber стоила 600–750 руб. вместо привычных 150–300 руб.

В Москве тарифы возрастали в среднем на 75–100% в периоды кризиса связи, достигая максимума в 150–200% в отдельных районах столицы в вечерний час пик, рассказывает председатель Совета по развитию транспортной отрасли и инфраструктуры Делового центра экономического развития стран СНГ Екатерина Еремина. По ее данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано повышение среднего тарифа на 60–80%, в отдельных случаях — на 120%. В Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде средний рост тарифов достигал 50–70%, в пиковые часы — 100–130%, добавляет госпожа Еремина.

Рост цен на такси во время перебоев в работе мобильного интернета вызван тем, что у многих водителей пропадает возможность принять заказ.

Пассажиры, которым все же удается вызвать такси, создают значительное превышение спроса над предложением, и это приводит к скачку цен. В то же время, по словам собеседника “Ъ” в сфере такси, выплаты перевозчикам во время перебоев всегда остаются на том же уровне, что и при полноценной работе связи и мобильного интернета. При этом среднедневной прирост общей выручки каждой крупной таксомоторной компании во время интенсивных сбоев связи составляет примерно 30–40%, тогда как чистый доход водителя снижается на 15–20% в расчете на один рейс, подсчитала Екатерина Еремина.

Основатель агрегатора такси «ИксКар» Максим Именинник считает, что искусственное сдерживание цен на такси может привести к еще большему дефициту водителей на линии. Как следствие, это снизит доступность услуги, уверен глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Дарья Андрианова, Варвара Полонская